Önce denizin tadını çıkardı ardından konser verdi

Dünyaca ünlü yıldız sanatçılar ülkemizde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta da Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue ülkemizdeydi. Minogue önceki akşam Bodrum'da Cennet Koyu'nda bulunan lüks bir otelin 10'uncu yıl kutlamaları çerçevesinde sahneye çıktı. Konser öncesi Bodrum'un tadını çıkarmayı da ihmal etmeyen Minogue, sabah saatlerinde denizin tadını çıkardı bol bol yüzdü. Ünlü şarkıcı öğleden sonrasını ise konser için prova yaparak geçirdi. Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte dünya jet sosyetesinden önemli misafirlerinin katıldığı görkemli gecede Minogue'un canlı performansı ve dans şovu büyük beğeni topladı.