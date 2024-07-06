Haberler Günaydın Haberleri Önce denizin tadını çıkardı ardından konser verdi
Giriş Tarihi: 7.7.2024

Önce denizin tadını çıkardı ardından konser verdi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Önce denizin tadını çıkardı ardından konser verdi
Dünyaca ünlü yıldız sanatçılar ülkemizde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta da Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue ülkemizdeydi. Minogue önceki akşam Bodrum'da Cennet Koyu'nda bulunan lüks bir otelin 10'uncu yıl kutlamaları çerçevesinde sahneye çıktı. Konser öncesi Bodrum'un tadını çıkarmayı da ihmal etmeyen Minogue, sabah saatlerinde denizin tadını çıkardı bol bol yüzdü. Ünlü şarkıcı öğleden sonrasını ise konser için prova yaparak geçirdi. Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte dünya jet sosyetesinden önemli misafirlerinin katıldığı görkemli gecede Minogue'un canlı performansı ve dans şovu büyük beğeni topladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce denizin tadını çıkardı ardından konser verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA