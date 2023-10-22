Önce gazete ilanıyla kınama iki yıl sonra tehdit

Filistin asıllı dünyaca ünlü top model kardeşler Bella ve Gigi Hadid, sosyal medya hesaplarından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.Gigi Hadid; İsrail'in, Gazze'de hedef aldığı hastanede yüzlerce sivili katletmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle zarar gören herkesle birlikte. İsrail'in Filistinlilere olan muamelesinde Yahudice bir şey yok. İsrail hükümetini kınamak Yahudi karşıtlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek değildir" ifadelerine yer verdi.Bu paylaşım sonrası İsrail hükümeti, Hadid'i "Seni görüyoruz Gigi" diyerek tehdit etti. İsrail hükümeti, "Geçtiğimiz hafta uyuyor muydun? Yoksa evlerinde öldürülen Yahudi bebekleri görmezden gelmekte iyi misin?" notunu da düştü.Bu yorumlar; 2021 yılında da İsrail'in katliamlarına açıkça tepki gösteren Hadid kardeşlerin ve İsrail'i kınayıp Hamas'a destek vermekle suçlanan İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın hedef gösterildiği ilanı akıllara getirdi.Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu Dünya Değerler Ağı isimli örgüt, New York Times'a bu üç ismin resimlerini kullanarak tam sayfa ilan vermişti. İlanda "Derhal onları kınayın" denilmişti.Şarkıcı Dua Lipa ise son yaşanan olayların ardından yaptığı paylaşımda Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısı yaptı.