Önce salgına yakalandı sonra kaburgasını çatlattı

ATV dizisi 'Can Borcu'nda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, yeniden hastanelik olduğunu duyurdu. Hastaneden fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncuya, mesaj yağdı. Salgından dolayı bir haftadır hasta olan Mine Tugay, şimdi de kaburgasındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitti.

Tugay'ın paylaştığı ''Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim'' diye paylaşım yaptı.