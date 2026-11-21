Oyuncu Çiğdem Batur'un Sultanahmet Camii'nden yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Oyuncunun ziyaretinden geriye caminin eşsiz mimarisi ya da tarihi değil, sosyal medyada tartışma yaratan bir paylaşım kaldı. Camideki ayak kokusundan rahatsız olduğunu belirten Batur, sosyal medya hesabından "Sayın yetkililer bakın şu Sultanahmet Camii'ndeki ayak kokusuna bir çözüm bulun rezil oluyoruz dünyaya. Başım döndü ayak kokusundan yeminle" ifadelerini kullandı.

HALKTAN TEPKİ YAĞDI

Batur'un milyonlarca insan için kutsal olan bir ibadethaneyi bu ifadelerle gündeme taşıması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Oyuncunun böyle bir cümle kullanmasını 'saygısızlık' olarak yorumlayan vatandaşlar, cami adabını hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu. Bir kullanıcı, "Önce camiye nasıl girilmesi gerektiğini öğrenin, kutsala saygınız yok mu?" derken, bir başkası "Sen bir camiye nasıl girilir onu uygula, sonra o algıcı şikâyetini yaparsın" sözleriyle tepki gösterdi. Sultanahmet Camii'ni daha önce ziyaret ettiğini belirten bazı kullanıcılar ise böyle bir kokuyla karşılaşmadıklarını savundu. Bir kullanıcı, "Üç gün önce oradaydım. Gram koku yoktu" yorumunu yaparken, bir diğeri "Defalarca gittim böyle bir koku duymadım. Biraz sallama seziyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu ve sunucu Derya Taşbaşı ise "Kaç kere gittim hiç öyle bir koku almadım. Madem bu kadar dert ettiysen ifşa etmeden git birebir yetkililerle konuş" diyerek tepkisini dile getirdi.