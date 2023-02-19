Onları güldüren herkese teşekkürler

Ünlü isimler, önceki gün depremzedelere destek olmak için Hatay'a gitti. Derya Uluğ, Zara, Zehra Yılmaz, Merve Aydın ve Adem Kılıççı gibi isimler, İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla afet bölgesinde AFAD'ın kurduğu çadır alanını ziyaret etti. Çocuklara hediyeler veren Zara, "Şu minik sevgililerin mutluluğuna paha biçilemez. Sebep olan, oyuncak alıp dağıtan yurdumun güzel insanlarına bin teşekkür.Çocukların enerjisi öyle bir değişti ki. Ağladık, sarıldık ama minik canlarla güldük. Memleketimin her karış toprağına, giden her canımıza bin rahmet olsun. Yardıma gelen, eşya götüren, çocukları güldüren herkese teşekkürler" diye yorum yaptı.Derya Uluğ, önce Kahramanmaraş'ta Kızılay çadırlarındaki çocuklarla bir araya gelip top oynadı. Şarkıcı, ardından Hatay'daki depremzedeleri ziyaret etti ve miniklerle bir araya gelip bol bol fotoğraf çektirdi.