Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı cephesinde flaş gelişme! Evlilik sorularına bakın ne yanıt geldi

Güzel oyuncu Yasemin Yazıcı, verdiği son röportajda Onur Tuna'nın uzak mesafedeki sürecini değerlendirerek, "İlk defa o uzaklara dizi çekmeye gidiyor, ben buradayım.
Bunun heyecanını yaşayacağız, bizim için de bu bir ilk olacak" sözleriyle uzak mesafe aşkının sinyallerini verdi. İkilinin bu süreci nasıl yöneteceği ise şimdiden merak konusu.
Fakat sözlerine Onur Tuna'nın ne kadar mütevazı bir insan olduğuna övgüler yağdırarak devam eden güzel oyuncu, aralarındaki bu tatlı zıtlığın ve dengeleyici uyumun ilişkilerini uzun ömürlü kılan en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.
EVLİLİK ÇANLARI ÇALIYOR MU?
Elbette hayranlarının ve magazin dünyasının en çok merak ettiği konu evlilik!
Daha önce evlilik için acele etmediklerini belirten Yazıcı, röportaj sırasında gelen "İlişki evlilikle taçlanabilir mi?" sorusuna umut dolu bir tebessümle "İnşallah diyelim" yanıtını vererek mutlu sona yeşil ışık yaktı.