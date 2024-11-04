Opera-bale ve tiyatroda izleyici rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Antalya Kültür Yolu Festivali sürüyor. Etkinlik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerle buluştu. Bakan Ersoy, "Şu anda Avrupa'nın en geniş kapsamlı festivalini yapıyoruz. 10 milyonlarca katılımcının olduğu bir festivalden bahsediyoruz. Gelecek yıl festival düzenlenecek şehirler arasına Manisa, Malatya, Mardin ve Kayseri de katılacak" dedi. Buluşma sırasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de hazır bulundu.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, opera ve bale gösterilerine büyük ilginin olduğunu söyleyip "374 bin olan seyirci sayımızı bu yıl 610 bin rakamına ulaştırmayı başardık" diyerek rekor kırdıklarını söyledi. 'Opera Her Yerde!' sloganıyla opera ve baleyi tüm Türkiye'ye izleteceklerini belirterek "1. Anadolu Opera ve Bale Festivali geliyor. İlk durağımız ise Şırnak olacak" dedi ve projenin detaylarını anlattı.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise Devlet Tiyatroları'nda geçen yıl 1 milyon 300 bin olan seyirci sayısının 2 milyon 250 bine ulaştığını söyleyerek "Bu Devlet Tiyatroları'nın 75 yıllık tarihinde bir rekordur" dedi. Van'da seyirci sayısının üçe katlandığını söyleyen Karadağlı, "Vali ve kaymakamlarımızdan büyük ilgi var. 'Bizim şehrimize, ilçemize de gelin, oyun sergileyin' diyorlar. Bunun için yeni oyunlar sergilememiz lazım. Tabii bunun içinde yeni oyunculara ihtiyacımız var" dedi.