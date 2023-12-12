Orçun İynemli’nin eşinden ‘öfkelendim’ itirafı: ‘Eşim uyuşturucu satmıyor kullanıyor’

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, eşi tarafından darp edildiğini ve eşinin uyuşturucu sattığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi. Orçun İynemli ifadesinde söz konusu narkotik maddeleri 2 bin lira karşılığında satın aldığını, evde yetiştirdiği maddenin ise henüz olgunlaşmadığını söyledi.Söz konusu maddeleri kullandığını belirten İynemli, satma amacının bulunmadığını uyuşturucu maddeyi son kez içmek için aldığını ifade etti. Eda İynemli olay sonrası tekrar verdiği ifadesinde polisleri ikametine aldığında eşiyle arasında yaşanan darp konusundan dolayı sinirli olduğu için uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğunu ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını söyledi.Eda İynemli ifadesinin devamında eşinin son kez uyuşturucu madde içmek için söz konusu maddeleri aldığını, daha sonra psikiyatrik tedavi göreceğini belirtti. Öte yandan GÜNAYDIN,İynemli'nin kavanozda sakladığı ve saksıda yetiştirdiği, soruşturma dosyasına da giren uyuşturucuların görsellerine ulaştı.Orçun İynemli, söz konusu olay sonrası avukatı aracılığıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen olayın izlerini sildirmek için harekete geçti. Haberlerin erişime engellenmesi talebinde bulunan İynemli, söz konusu haberlerin asılsız ve gerçekten uzak olduğunu iddia etti. Özel hayatının ihlal edildiğini belirten ünlü oyuncu, haberlerin erişime engellenmesini talep etti ancak hâkimlik talebi reddetti.