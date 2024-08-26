Orta Doğu’nun Ajda’sı Boğaz’ı salladı

İstanbul'da geçen hafta Lübnan zirvesi vardı! Dünyaca ünlü Al Sheikh çiftliğinin kurucusu, milyoner işadamı Mohammed Sheikh görkemli bir düğünle dünya evine girdi.Milyoner işadamı, düğün için kesenin ağzını açtı. 500 davetlinin katıldığı düğün için 2 milyon Euro (yaklaşık 80 milyon lira) harcandığı öğrenildi.Düğünde Lübnan'ın en ünlü sanatçısı Nancy Ajram sahneye çıktı. Yaptığı estetik operasyonlar ve sattığı milyonlarca albümle tüm Orta Doğu'da fırtına gibi esen sanatçı, düğün günü İstanbul'a kızıyla birlikte geldi.İstanbul Boğazı'ndaki düğün için otel beyaz çiçeklerle donatıldı.Ajram, gelin ve damatla sahnede şarkılar söyledi. Düğünde keman, dans ve perküsyon gösterileri de yapıldı.Özel ışıklandırma ve süsleme yapılan salonda dans gösterisi de vardı.