Ortada rapor yok itibarımız önemli

Kaktüs Çiçeği oyunun yönetmeni Kemal Başar ile başrol oyuncusu Azra Akın gerginliği sürüyor. Akın'ın merdivenden düşerek belini incitmesi sebebiyle oyuna çıkamaması ikilinin arasındaki ipleri kopardı. Başar, Azra Akın tarafından yapılan "Azra talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak hale geldi. Doktor raporumuz var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istediğini belirtti ama doktor izin vermedi. Kemal Bey'in iki gündür haber alınamıyor açıklaması gerçek dışıdır" iddialarına karşılık verdi.

Başar, "Telefonlarımıza çıkmadı, oyuna da gelmedi. Bu tiyatroda işlenebilecek en büyük suçtur. Raporu istedik, göremedik. İptal olan oyunlarda sözleşmelerden doğan hakları için belediyeler raporu istiyor, onlar da göremiyor. Vermiyorlar. Seyirciyi ve ekip arkadaşlarını hayal kırıklığına uğrattı. Utanması ve bu skandalı telafi etmeye çalışması gerekirken, oyun iptalinden iki gün sonra 'Gelinen noktada sizle çalışamam, sevdiğim oyundan ayrılıyorum' mesajını attı, bozgunculuk yaptı. Azra böyle bir kız değildi. Yollarımız ayrılacaktı ama 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' atasözündeki gibi, o kendi ayrıldı" yorumunu yaptı.