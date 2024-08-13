‘Ortak hayatımıza son verdik’

2016'da evlenen, Yemin adında bir kızları olan oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, geçimsizlik nedeniyle 2020'de boşandı. Hacıoğlu, boşanma sonrası önce Merve Çağıran, ardından da Aslıhan Gürbüz ile ilişki yaşadı. Ancak daha sonra Hacıoğlu ile Kumarki, yeniden bir araya geldi. 2024'ü birlikte karşılayan eski eşler, birlikteliklerini yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. İlişkilerine bir şans daha tanıyan çiftten üzücü haber geldi. Kumarki, önceki gün Hacıoğlu ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını şu sözlerle açıkladı: "Eski eşim ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz."