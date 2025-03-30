Oscar tokadı şarkı oldu

Oscar Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokatla çok konuşulan Will Smith, 20 yıl aradan sonra albüm çıkardı. Oscar'lı oyuncunun Based on a True Story adlı albümü müzikseverlerle buluştu. Albümdeki 'Int. Barbershop-Day' adlı şarkıda Smith hakkında söylentileri dile getiren birçok farklı ses duyuluyor. Şarkıda birinin "Oscar'ı kazandığını duydum ama geri vermek zorunda kaldı/ Ve bunu sadece siyahi olduğu için yaptırdıklarını biliyorsun" dediği duyuluyor. Smith, Rock'a tokat attığı esnada "Karımın adını ağzına alma" demişti. Yine aynı şarkıda bir kişi "O ve Jada ikisi de deli, ne diyorsun sen?/ Karısının adını ağzına almasan iyi olur" diyor.