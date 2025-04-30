Osman Bey ve Bala Hatun evlatlarını kurtardı

Osman Bey, iz sürdüğü sırada Bala Hatun'un yaralı şekilde obaya gönderdiği Gonca Hatun'la karşılaştı. Bala Hatun ve Halime'nin Kızılca Pınar mevkiinde olduğunu öğrenen Osman Bey, hemen yola çıktı. Bu bölgede Bala Hatun ve Halime'yi Moğol askerleriyle savaşırken gören Osman Bey, derhal harekete geçti. Kıyasıya süren çatışmada Osman Bey'in gelişiyle Moğollar bozguna uğratıldı.

Savaşın ardından yaralı bir Moğol askerinden Alaeddin Bey ve Orhan Bey'in tutsak tutulduğu yeri öğrenen Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını kurtarmak için zaman kaybetmeden harekete geçti. Derin bir üzüntüyle konuşan Bala Hatun, "Osman, bir evlat acısı daha yaşamadan evlatlarımızı alalım" diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Osman Bey ise, "Yeise düşmeyin! Öyle ya da böyle evlatlarımızı geri alacağız ve bir daha hanemize bulaşamayacaklar!" sözleriyle yemin etti. Gizlice Moğol kampına sızan Osman Bey ve Apleri, askerleri tek tek etkisiz hale getirdi.

Osman Bey, attığı okla Orhan Bey'in bağlı olduğu ipleri kopararak kurtuluşu başlattı. "Bu çakal mekânını yıkıp başlarına viran edeceğiz!" diyerek saldırı emrini verdi.

Yoğun çatışmaların ardından Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını sağ salim kurtarmayı başardı. Bu anlar ekran başındaki izleyiciye soluksuz anlar yaşattı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı 'Kuruluş Osman', bu bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti.