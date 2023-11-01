Osman Bey’den Lefke Kalesi hamlesi

Kuruluş Osman'ın 134. Bölümünde Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranarak Lefke Kalesi'ni fethetti. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyledi. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır.

Boran Bey ve Konur Bey'in kaleyi neden Yakup Bey'den teslim aldığını sorgularken Osman Bey şu sözlerle yanıt verdi: "Yakup Bey'in hamlelerinde hiçbir samimiyet yok. Kaleyi verdi ama almayacağımı düşünürdü. Eğer ki almasam, o vakit beylerin aklına girecekti. Diyecekti ki, kaleyi veririz onu dahi almaz. Onun niyeti gaza değil. Kibirlidir, onun garezi banadır diyecekti…

Osman Bey bizim düşmanımız diyecekti. Ne ferman dinler, ne fütuhat…" Bala Hatun; "Hazineyi bize veren neden fermanı Yakup Bey'e versin? Cerkutay'ı yanına alışı dahi hamlelerinin bir parçasıdır. Yiğidi dahi ondan kaçar, bana gelir diyebilmek için." diyerek Yakup Bey'in asıl niyetinin farkında olduklarını vurguladı. Osman Bey, alplarına Yakup Bey'in bugüne kadar rekabet ettikleri herkesten farklı olduğunu söyleyip temkinli olmalarını tembihledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 134. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.