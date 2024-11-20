Osman Bey’in büyük sınavı: Bir tarafta vatan toprağı, bir tarafta biricik kızı!

Kuruluş Osman'ın 171. Bölümünde Fatma Hatun'u alamadan obaya dönmek zorunda kalan Osman Bey, büyük bir çıkmaza girdi. Öfkeli ve üzgün bir şekilde atıyla dörtnala ilerleyen Osman Bey'i Bala Hatun durdurdu. Osman Bey, "Fatma'm! Kızım düşmanın elinde. Nasıl durayım Bala'm! Öfkem öyle büyük ki. O kaleyi yerle yeksan etmek isterim! Amma elimi kolumu bağladılar! Benim yüreğim yanar Bala'm! Evladım o soysuzların elinde! Bir tarafta devleti kurduğumuz topraklar Söğüt, diğer tarafta canım ciğerim mavi gözlüm Fatma'm!" diye haykırdı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 171. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.