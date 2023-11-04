Oynadığı iki dizi İspanya’da aynı anda yayında

ATV ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı 'Kardeşlerim' dizisinde 'Süreyya' karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, aynı yapım şirketinin şu an İspanya'da yayınlanan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisi ile İspanyol medyasının gündeminde. Korkmaz'ın rol aldığı iki dizi de şu sıralar İspanya'da yoğun ilgi görüyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın en çok satılan dergisi Telenovela'nın yeni sayısının kapağını süsleyen Türk oyunculardan biri oldu. Gazeteci Pilar Martinez Manzanares, ünlü oyuncu ile özel bir röportaj yaptı.