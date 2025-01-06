Oyun yazarından bandrol şikayeti

Ünlü oyuncu ve oyun yazarı Firuze Engin, kendi eseri olan 'Cambazın Cenazesi' isimli tiyatro oyunun yer aldığı kitabını 2015 yılında Mehmet B. ile anlaşarak baskıya gönderdi. Ancak ünlü yazar, 8 yıl sonra tesadüfen internette kitabını arattığında gördükleri karşısında adeta sinir krizi geçirdi.İddiaya göre Engin, kitabın yeni baskılarının satışa sunulduğunu tespit ederek bu kitaplardan 3 adet satın aldı. Yaptığı inceleme sonucunda eserler üzerinde farklı eserlere ait bandrollerin yapıştırılmış olduğunu fark etti. Soluğu savcılıkta alan ünlü oyun yazarı, şüpheli Mehmet B.'den şikayetçi oldu.Savcılık, şüphelinin başka bir eser olan 'Küresel Adalet ve Uluslararası Yargılamalar' için alınmış bandrolü 'Cambazın Cenazesi' isimli kitapların üzerine yapıştırarak usulsüz olarak kullandığı, bu haliyle şüphelinin 'Bir eserle ilgili olarak usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrolleri başka bir eser üzerinde tatbik etmek' suçunu işlediğini tespit etti. Şüpheli Mehmet B.'ye 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Savcılıkça başlatılan soruşturmada Mehmet B.'nin ifadesi alındı. İfadesinde matbaacılık firmasıyla Engin'in 2015'te 'Cambazın Cenazesi' adlı kitabın basımı için anlaşma yaptıklarını söyleyen şüpheli, şunları söyledi: "O tarihte yaptığımız sözleşmede kitabın kaç adet olacağı ve kaç kere basım yapılacağı yazılmamıştı, ilk baskı olarak 500 adet kitap basımı için Ankara'da bulunan bir matbaa ile anlaşma yapmıştık. Bu matbaa bize o tarihte 400 kitap vermişti. Kalan kitaplar hatalı basım olduğu için verilmemişti. Kalan 100 adet bandrol de elimizde durmaktaydı. Kitaplar gelince de iş yerinde çalışan arkadaşlar bu kitaplara elimizdeki bandrolleri yapıştırıp internette satışa sundu. Bu bandrol yapıştırma esnasında iş yerinde çalışanlar yanlışlıkla başka kitaplara ait bandrolleri yapıştırmış olabilir. Sadece alacaklı olduğumuz 100 kitap daha sonraki bir tarihte basılmıştır" diyerek suçlamayı kabul etmedi.