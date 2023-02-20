Oyuncakları bekliyoruz

Kemal Başar'ın kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi yeni oyun takvimini açıkladı. Başar'ın başrolünü Cem Özer'le paylaştığı 'Çılgın Zamanlar', 2 ve 14 Mart'ta Ataköy'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde perde açacak. Topluluğun 'Amy Winehouse' adlı oyunu da 8 Mart da prömiyer yapacak. "Tiyatro iyileştirir moral verir" diyen Başar, depremzedeleri de unutmadıklarını belirterek, tüm tiyatroseverlerin oyunlara gelirken oyuncak getirmeleri çağrısında bulundu. Oyun öncesi toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara gidecek.