Haberler Günaydın Haberleri Oyuncakları bekliyoruz
Giriş Tarihi: 21.2.2023

Oyuncakları bekliyoruz

Oyuncakları bekliyoruz
Kemal Başar'ın kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi yeni oyun takvimini açıkladı. Başar'ın başrolünü Cem Özer'le paylaştığı 'Çılgın Zamanlar', 2 ve 14 Mart'ta Ataköy'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde perde açacak. Topluluğun 'Amy Winehouse' adlı oyunu da 8 Mart da prömiyer yapacak. "Tiyatro iyileştirir moral verir" diyen Başar, depremzedeleri de unutmadıklarını belirterek, tüm tiyatroseverlerin oyunlara gelirken oyuncak getirmeleri çağrısında bulundu. Oyun öncesi toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara gidecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncakları bekliyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA