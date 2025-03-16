Oyuncu çiftin büyük heyecanı

Atvekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin 'Cerkutay'ı Çağrı Şensoy ile oyuncu Buse Arslan, kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Arslan, önceki gün baby shower yaparak yakınlarıyla bir araya geldi.Etkinliğe çiftin oyuncu arkadaşları Yıldız Çağrı Atiksoy, Sibel Aytan ve Nurhan Özenen de katıldı. Konuklara 'Bir hamile manifesti' yazan kağıtlar dağıtıldı. Kağıtlarda "Sorulmadan tavsiye vermeyin. Kadınlara bu süreçte saygılı ve destekleyici olun. Hamileleri korkutmayın. 'Emziriyor musun? Sütün var mı?' gibi sorular sormayın. Hamilelikte 'Çok mu kilo aldın? Çok zayıfsın' gibi yorumlardan kaçının" gibi esprili notlar yer aldı.Bebeğini kucağına almak için heyecanla bekleyen Buse Arslan, davetlilerle mutluluğunu paylaştı. Ünlü oyuncu; Berk Oktay ile evli olan ve geçen yıl Mire Milena adında kızları dünyaya gelen Yıldız Çağrı Atiksoy'a her zaman yanında olduğu ve tecrübelerini paylaştığı için çok teşekkür etti. İki anne birbirlerine sarılıp gözyaşlarına boğuldu.Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, "Çok mutluyuz. Tüm aile büyük bir heyecan içindeyiz. Kızımızı kucağımıza almak için gün sayıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan ve mutluluğumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.