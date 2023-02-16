Oyuncu Hamdi Alkan'ı yıkan ölüm! "Günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi"

"ŞEHİRLER YIKILIR, YENİLERİ İNŞA EDİLİR"

Ünlü isim, sözlerine; "Şehirler yıkılır, zamanla yenileri inşa edilir. Ama o şehri şehir yapan ruhu satın alacağınız, inşa edeceğiniz ne bir yer; ne de bir para birimi bu evrende mevcut değil. Bu yüzyılları, binyılları gerektirir. O ruh sanatla, eğitimle sabırla ilmek ilmek oluşur" şeklinde devam etti ve ekledi:

Ben şu an hayattaysam bunun sebebi yine sen oldun anneciğim. Ve çok sevdiğin Antakya'yı yeniden yaşatmak için çalışmak, sana sözüm olsun. Tüm bölgedeki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum. Huzur içinde uyu.

TAKİPÇİLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI GELDİ

Hamdi Alkan'ın duygusal paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden başsağlığı mesajları geldi.