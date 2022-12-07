Oyuncu Hayal Köseoğlu: Bu sektörde çok tatsız deneyimler yaşadım

Oyuncu Hayal Köseoğlu, önceki gün oyunculuk sektörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sektöre 15 yaşında girdiğini belirten Köseoğlu, "Yükselmek için bedel ödemen gerekiyor ama ben bu sisteme karşıyım. Tatlı deneyimlerin yanı sıra bir sürü tatsız deneyim de yaşadım. Bizden sonra gelenlerin aynı şeyleri yaşamaması için elimden geldiğince ses çıkarmaya çalışıyorum. Sektörde görmek istemediğim, o isim var diye reddettiğim projeler oldu. Ama bana lütfen isim sormayın'' dedi.Köseoğlu,Pınar Deniz'in bir ödül töreninde yaptığı "İzlediğim bir film sonrası bu dünyayı kurtarmam, insanlara yardım etmem lazım dedim. Ve bu duygu beni oyuncu yaptı" açıklamaları sonrası linç edilmesi hakkında da şunları söyledi: "Çok yanlış. Oyunculukla dünya kurtulmasa da bir başlangıç olabilir. Pınar'ın iyi niyetli sözleri farklı yönlere çekildi."