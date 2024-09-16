‘Oyuncu olmasam atlet olurdum’

Best Model 2017 birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, VOGUE Pakistan'ın kapağında yer aldı. Rol aldığı dizilerle Pakistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, hakkında merak edilenleri anlattı. Karalar, "Oyunculuğa aşkınız nereden geliyor?" sorusuna, "Çocukluğumdan beri film izleyip kitap okur ve onları analiz etmeyi severdim. İlkokuldan beri drama kulüplerindeydim. Şu an hobim işim ve hayatım oldu" yanıtını verdi. "Oyuncu olmasaydım atlet olurdum" diyen- Karalar, "Çünkü hızlı koşuyorum. Ankara'da yaşarken altyapıda koşu hazırlıklarına hazırlanıyorum" diye ekledi.