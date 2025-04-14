Oyuncudan dans gösterisi

ÜNLÜ oyuncu Sera Tokdemir, bu kez oyunculuğuyla değil, sahnedeki dans performansıyla gündemde. Ünlü bir saç markasının Pakistan yüzü olarak reklam çekimleri için gittiği ülkede büyük ilgi gören Tokdemir, şimdi de Pakistan'ın en köklü ailelerinden birinin düğününde onur konuğu olarak katıldı. Gecede Pakistan'a özgü yöresel kıyafet giyen oyuncu, oryantal dans şovuyla da konuklara görsel şölen yaşattı. Kıvrak figürleri ve sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan oyuncu, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Tokdemir'in performansı büyük alkış aldı.