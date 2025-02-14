Oyuncudan öldüren reklam!

Sarı serumdan ölümler hızla artarken, ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri bu konuda reklam yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Gizem Güven de geçtiğimiz günlerde skandal bir paylaşım yaptı.

250 bin takipçisi olan sosyal medya fenomeni Tuğba Eroğlu da kulak ağrısı çektiğini söyleyerek evine sarı serum getirttiği anları paylaştı.

Güven, 1,5 milyon takipçisi bulunan hesabında sarı serumu paylaşarak takipçilerini adeta bu serumu kullanmaya teşvik etti. Sağlık Bakanlığı ölüm olaylarının ardından geçtiğimiz günlerde sarı serum hakkında paylaşım yaparak, serumun tehlikelerine dikkat çekmişti.