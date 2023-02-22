‘Oyuncular olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz’

OYUNCU Ekin Türkmen ve meslektaşı Derya Beşerler, önceki gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Sohbet sırasında bir hayli durgun oldukları gözden kaçmayan ikili, muhabirlerin görüntü almasına aldırış etmedi. Mekanda 3 saat oturduktan sonra çıkış yapan oyuncular, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketi hakkında konuşan Türkmen, "Ne kadar üzgün olduğumuzu söylesek boş, Allah tekrarını yaşatmasın. Ülkemiz için zor bir durum. Biz de oyuncular olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya, birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.