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11 Aralık'ta vizyona girecek olan ödüllü film 'Kadim Mavi'nin fragmanı yayınlandı. Umut Aksoy, Tülin Özen, Barış Kolik, Yaşar Karakulak, Öykü Su Okur'un rol aldığı filmin çekimleri Behramkale, Adatepe, Sivrice, Ayvacık, Urla ve Alaçatı'da yapıldı. Filmin yönetmeni Emir Ziyalar, "Oyuncularımızı listelerden ve kataloglardan değil, daha organik bir şekilde; sokakta gerçekleşen tanışıklıklar ve çeşitli rastlantılar aracılığıyla keşfettik. Ardından deneme çekimleri ve provalar yaparak karakterlere en yakın bulduğumuz isimleri belirledik" dedi.