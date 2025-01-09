Oyunculuk sektörü çalkalanıyor: Korku düzeni ifşa oldu

MENAJERLERLE İLGİLİ BİRBİRİNDEN CİDDİ İDDİALAR VAR

Rekabet Kurulu, dizi ve film sektörüyle bağlantılı 21 şirkete soruşturma başlattı. Bu gelişme sanat dünyası ve sosyal medyada memnuniyetle karşılandı. Yıllardır bazı menajer ve menajerlik ajanslarının baskısı altında kalan, sektörden dışlanan, işini kaybedenler şahit oldukları skandalları açıkladı. İşte menajerlik şirketleriyle ilgili korkunç iddialardan bazıları….



DİJİTAL PLATFORMLARLA GİZLİ ANLAŞMALAR YAPILARAK KENDİ OYUNCULARINA İŞ BAĞLIYORLAR. KENDİLERİYLE ÇALIŞMAYAN YAPIM FİRMALARI VE OYUNCULARI SEKTÖRDEN DIŞLIYORLAR



OYUNCULARA SİYASİ GÖRÜŞ DAYATMASI YAPILIYOR, BAZI BELEDİYELERLE ÇALIŞMASINA MÜSAADE EDİLMİYOR



BAZI MENAJERLER, SANATÇILARINA SEÇİM DÖNEMLERİNDE TARAFLI PAYLAŞIM YAPMALARI İÇİN BASKI YAPIYOR

İŞADAMLARINDAN, SEVGİLİLERİNİ PARLATMAK İÇİN RÜŞVET ALANLAR VAR



OYUNCULARA, KENDİ MENAJERLİK ŞİRKETLERİYLE ÇALIŞMALARI İÇİN BASKI YAPIYORLAR. BUNU KABUL ETMEYENLER PİYASADAN SİLİNİYOR



BAZI AJANS SAHİPLERİ, GENÇ OYUNCULARI İŞADAMLARINA PAZARLIYOR!



KAZAN KAYNAMAYA BAŞLADI

Menajerlik şirketlerine başlatılan incelemeyi, bazı ünlüler memnuniyetle karşıladı. Ümit Erdim, "Ben 6 yıl önce bunları söylediğimde 'Zayıflayınca iş bulamadı o yüzden böyle konuşuyor' dediler" diyerek sevincini paylaştı. Burcu Biricik, "O koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük" diyerek olayın magazinleştirilmemesini istedi. Biricik'in paylaşımını Afra Saraçoğlu da paylaşarak destek verdi. Farah Zeynep Abdullah ise "Hadi bakalım kolay gelsin" diyerek sektörde yaşanan skandalların ortaya çıkmaya başlayacağını ilan etti.