Ozan Güven’e sevgililer günü hediyesi

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020'de Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güven hakkında 'hakaret', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Bulutsuz hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Güven'in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven'in abajur ve elleriyle vurarak Bulutsuz'u darp ettiği ifade edilmişti. Davaya İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, olay günü Güven ve Bulutsuz'un eski ilişkilerinden konu açılınca tartışma yaşadıkları anlatıldı. 00.30'da yalnız oldukları sırada tartışmanın büyümesiyle Güven'in abajurla ve elleriyle Bulutsuz'u darp ettiği, Bulutsuz'un da elleriyle vurmak suretiyle Güven'i darp ettiği belirtildi. Mütalaada, Bulutsuz'un evden gitmek istediği ancak Güven'in telefonunu alarak engel olmaya çalıştığı kaydedildi.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Savcı, Güven'in 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar cezalandırılması, 'hakaret' suçundan ise beraatı talep edildi. Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, mütalaaya karşı tarafların hazırlanması için ek süre vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.