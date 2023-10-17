Özcan Deniz ile eşinden aşk dolu paylaşım! Öpücüklere boğdu

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.



51 yaşındaki şarkıcı, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Samar Dadgar, evlilik haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

YENİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'la yeni paylaşım geldi.

EŞİNİ ÖPÜCÜLERE BOĞDU

Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz'i öpücüklere boğdu.





BEBEK GELİYOR

Balayına Dubai'ye giden çiftten Dadgar, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Deniz ile fotoğraflarını paylaşan modacı, gönderisine çocuklu aile ve oyuncak emojileri eklemişti.



Ünlü ismin bu hamlesi akıllara hamilelik iddiasını getirmiş, ancak çiftten resmi bir açıklama gelmemişti.



Özcan Deniz, önceki akşam Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel'de sahne aldı. 3 bin kişilik salonu hınca hınç dolduran sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Deniz, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.



Sahnede kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Özcan Deniz, "Ne zaman ki beni dinlemeye gelenler arasında 'İlk kez sizi dinliyorum' diyen çıkmaz işte o zaman gönül rahatlığıyla sahneleri bırakıp tekrardan setlere dönebilirim" dedi.



Eski eşi Feyza Aktan'dan Kuzey adını verdiği bir oğlu bulunan ünlü ismin konseri sayesinde Samar Dadgar'ın hamileliği de doğrulandı.



Bebek bekleyen eşinin de kendisini dinlemeye geleceği, fakat son dakikada doktorundan izin çıkmaması üzerine Dadgar'ın uçak biletini iptal etmek zorunda kalan Özcan Deniz'in; genç modacıyı İstanbul'da bırakarak Kıbrıs'a geldiği öğrenildi.

