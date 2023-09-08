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Giriş Tarihi: 8.9.2023 06:45 Son Güncelleme: 8.9.2023 07:10

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile! Mutlu haberin ardından ilk işi bakın ne oldu?

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Ocak ayında nikah masasına oturan çiftten müjdeli haber geldi. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile!

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar hamile! Mutlu haberin ardından ilk işi bakın ne oldu?

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu.

51 yaşındaki Özcan Deniz, modacı sevgilisi Samar Dadgar ile ocak ayında nikah masasına oturmuştu.

Taze evli çiftten müjdeli haber geldi. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile.

Ünlü sanatçı, mutlu haberi aldıktan sonra İranlı eşinin annesi ve babasını da İstanbul'a getirdi.

Zekeriyaköy'de bir siteye yerleşen Dadgar'ın annesi ve babası torun heyecanını akrabalarıyla paylaştı.

Müjdeli haber, İran'da sevinçle karşılandı. Özcan Deniz'in 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden de Kuzey isminde bir oğlu var.

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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile! Mutlu haberin ardından ilk işi bakın ne oldu?
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