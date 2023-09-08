Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar hamile! Mutlu haberin ardından ilk işi bakın ne oldu?

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu.
51 yaşındaki Özcan Deniz, modacı sevgilisi Samar Dadgar ile ocak ayında nikah masasına oturmuştu.
Ünlü sanatçı, mutlu haberi aldıktan sonra İranlı eşinin annesi ve babasını da İstanbul'a getirdi.
Zekeriyaköy'de bir siteye yerleşen Dadgar'ın annesi ve babası torun heyecanını akrabalarıyla paylaştı.
Müjdeli haber, İran'da sevinçle karşılandı. Özcan Deniz'in 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden de Kuzey isminde bir oğlu var.