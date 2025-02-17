Özcan’ın kalbi aile kavgasına dayanamadı

Özcan Deniz, ailesinde yaşanan kavga nedeniyle kalp krizi geçirdi. Deniz dün fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu sanatçıya stent takılmasına karar verildi. Özcan'ın eşi Samar Dadgar ise aile üyelerine tehditler savurdu. Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız… Özcan'a bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım" dedi.

'ALLAH SİZİ AFFETMESİN'

Hızını alamayan Dadgar, "Hastaneye gidiyorum yoldayım. Nefes alamıyorum. Hepinizi yakacağım. Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacağım diye korkun benden. Sabah akşam haftanın yedi günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünün, neden gözyaşı akıttığının hesabı olacaktır" dedi.