Özkan Uğur’suz MFÖ konseri

Ünlü müzik grubu MFÖ, geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da hayatını kaybeden grup üyesi Özkan Uğur olmadan Bostancı'da ilk kez sahne aldı. Duygusal anların yaşandığı gecede ekranda sık sık Uğur'un fotoğraflarına yer verildi, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, arkadaşlarını gözyaşları içinde andı. Güner, "Bir sene önce burada, bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar biz, 'Merhaba' diyelim dedik hepinize" dedi. Konseri izlemeye gelenler arasında oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen de vardı. İkili, konser boyunca duygusal anlar yaşayarak şarkılara eşlik etti.