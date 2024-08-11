‘Özkan’la sadece müzik arkadaşı değil kardeştik’

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı'nda kurulan sahnede Mazhar Alanson unutulmaz bir konsere imza attı. Sanatçı 'Yaşın 19', 'Sarı Laleler', 'Umudum Var', 'Ah Bu Ben, Yandım', 'Ele Güne Karşı' gibi şarkılarından oluşan repertuvarıyla izleyenlere keyifli saatler yaşattı.Alanson konserde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden MFÖ'nün yıldızı Özkan Uğur'u da anarak, "Acısı hâlâ içimizde, ne zaman sağıma baksam onu görüyorum, sadece bir müzik arkadaşı değil kardeştik" dedi.Festivalin sekizinci günü de renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Paşabağları Vadisi'nde dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Paşa Konağı Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide katılımcılar, Yazar Yusuf Özkan Özburun ile yaşamı anlamlandırmak ve bilgelik yolunda ilerlemek üzerine sohbet etme fırsatı buldular.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Aslı ile Edebiyat Yolu'nun konuğu Yazar Tarık Tufan oldu. İki usta yazar, Tufan'ın edebi dünyasına dair keyifli bir yolculuğa çıkarak edebiyat üzerine derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdiler. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ünlü komedyen Gökhan Ünver'in stand-up gösterisine de ev sahipliği yaptı. Çocuklar ise Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen çocuk oyunu 'Sihirli Dünya' ile eğlenceli saatler yaşadı.