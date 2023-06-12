Paris’te Atv’ye ödül yağdı

Pınar Altuğ Atacan ve Samy Nacari'nin sunduğu Moon Life Awards Paris Ödül Töreni, Intercontinental Le Grand Paris Oteli'nde gerçekleşti. Gecede atv dizi ve programlarına ise ödül yağdı. 3 sezondur izleyicinin kalbine taht kuran 'Kardeşlerim';En İyi Gençlik Dizisi; gündemi belirleyen atv Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir; En İyi Erkek Ana Haber Spikeri, atv'nin dizi ve programlarıyla ilgili çok özel röportajların, kamera arkası görüntülerin yer aldığı Dizi TV ise En İyi Dizi Programı seçildi. Gecede Aslı Hünel, Seda Sayan, Pınar Kerimoğlu ve Ivana Sert de ödüle layık görüldü.Törene katılan kalabalık bir kadroyla katılan 'Kardeşlerim' dizisinden Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gecede hazır bulundu. Ödüllerini atv Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak'ın elinden alan ekip, sahneye hep birlikte çıktı. Grup, dizinin yapımcısı NGM'ye, yapım ekibine, izleyicilerine ve ödüle layık gören herkese teşekkür ettiler.En İyi Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir, geceye atv Haber Koordinatörü Kadir Bayram ile birlikte katıldı ve sahnede gündemi atv'den takip eden izleyicilerine teşekkür etti. En İyi Magazin Programı 'Dizi TV' ödülünü ise programın yapımcı ve yönetmeni Gülşah Marmara, tüm ekibi adına aldı, dizi-programların sıkı takipçilerine teşekkürlerini iletti.