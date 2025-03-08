Parlayan kadınlar bir araya geldi

Ünlü isimler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte buluştu. Etkinlik, dijital içerik üreticilerini, iş dünyasından isimleri ve sanatçıları bir araya getirdi. Kaan Dönmez'in moderasyonunda gerçekleşen etkinlikte konuşmacılar arasında Mehtap Algül, Müjde Uzman, Selen Özyurt, Nur Özdamar, Melek Pulatkonak ve Derya Canan Süter yer aldı. Parlayan Kadınlar panelinde içerik üreticileri Müjde Uzman, Selen Özyurt ve Derya Canan Süter, kendi kariyer yolculuklarını ve ilham veren başarı hikayelerini paylaştı.