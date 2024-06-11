Paspas protestosu

İzmir'deki tiyatro seçmelerinde torpil yapan, Antalya'daki tiyatrocuları sürgüne gönderen CHP zihniyeti son olarak Tarsus'ta bir skandala imza atmıştı. Son seçimlerde belediye başkanı seçilen Ali Boltaç, ilk iş olarak belediye tiyatrosunu kapatmış ve oyuncuları sürgüne göndermişti. GÜNAYDIN olayı manşete taşıyınca yaşanan durum büyük tepki görmüştü.İşinden edilen tiyatroculardan Hacer Öner'in GÜNAYDIN'da yer alan "Tarsus'ta tiyatroculara paspas çektiriyor, çay dağıttırıyorlar" sözleri yankı uyandırdı.Süt Kardeşler isimli oyunlarıyla Türkiye'yi dolaşan Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu, Tarsus'ta yaşanan gelişmeler sebebiyle, oyunlarını iptal etti. Sanat dünyasından pek çok isim de Tarsus'a gitmeme kararı aldı.