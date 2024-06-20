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Giriş Tarihi: 20.6.2024

Paylaşımlardan korktu mahkemeye koştu

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar tarafından kendisi için çıkartılan uzaklaştırma kararına tepki gösterdi. Erken’in yorumlarını gören Uçar, can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtip yeniden tedbir talebinde bulundu

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Paylaşımlardan korktu mahkemeye koştu
Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi işadamı Serkan Uçar tarafından hakkında çıkartılan 2 ay uzaklaştırma kararı sonrası sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Erken, "Kapıma gelip 'Seni dağa kaldıracağım' diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken, benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırılmış. Neye göre, kime göre?" diyerek tepkisini gösterdi.



'CAN GÜVENLİĞİM YOK'
"Ortada hakaret yok, davası da yok ama uzaklaştırma var" diyen Erken, adaletsizlik olduğunu iddia etti. Paylaşımı gören Serkan Uçar, soluğu yeniden adliyede aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Uçar, yapılan paylaşımlardan sonra can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti ve Erken için yeniden tedbir talebinde bulundu.
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Paylaşımlardan korktu mahkemeye koştu
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