‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen şebekenin soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, düzenlenen operasyonda Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle birlikte İsrafil S. adlı kişi de Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki kardeşin ifadesi 4 saat sürdü. Polis 20'nin üzerinde soru yöneltirken kardeşler hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Yaklaşık 10'ar sayfa ifade veren kardeşler, hiçbir dolandırıcılık ağının içinde olmadıklarını belirttiler.Nihal Candan'a sazan sarmalı konusundan tutuklu bulunan eski polis Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu. Emniyette verdikleri ifadede Nihal Candan; Apaydın'ın eski sevgilisi olduğunu söyledi ve suçlamaları kabul etmedi. Eski sevgilisinin ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini öne süren Nihal Candan'ın "Uzun süre önce ayrıldık, hakkında uzaklaştırma kararı da aldırmıştım" dediği iddia edildi.Lüks restoranlarda yemek organizasyonlarına katılmalarıyla ilgili soruya ise Nihal Candan şöyle cevap verdi: "O dönem eski sevgilim ile gece kulübü ve restoranlara gittim. Ben herhangi bir dolandırıcılık organizasyonun içinde bulunmadım." Bahar Candan'ın ise "O restoranlara birçok ünlü gidiyor zaten" dediği ileri sürüldü. Kardeşlere bir şebeke üyesi birkaç isim de soruldu, ancak o isimleri de tanımadıklarını söylediler. Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile birlikte gözaltına alınan Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.BAHAR Candan'a bir sabah "Hesabıma 12 milyon geldi" paylaşımı da soruldu. Bu paylaşımla ilgili cevap veren Candan, "2 yerine 12 yazmışım, amacım espriydi, o paylaşımlarımın geneli sahte, şov için yapıyorum" dedi. Para kaynaklarıyla ilgili soruya da "Ailemiz zaten zengin, ayrıca reklam gelirlerimiz var" dedikleri öne sürüldü.