Payne’nin ölümüyle ilgili 3 gözaltı

İngiliz müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne, 16 Ekim'de Arjantin'de hayatını kaybetmişti. Payne, Buenos Aires'te kaldığı otelin üçüncü katından düşmüştü. Savcılık yaptığı açıklamada Payne'in kanında alkol, yasaklı madde ve reçeteli bir antidepresan bulunduğunu belirtmişti. BBC'nin haberine göre, şarkıcıya eşlik eden bir kişi "ölümünden sonra kişiyi yalnız bırakma ve uyuşturucu temin etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yasaklı maddeyi temin etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Otelin güvenlik kameralarından tespit edilen 800 saatlik görüntülerin incelendiği, otel çalışanları, aile üyeleri, arkadaşları ve tıp çalışanlarından onlarca tanıklığın toplandığı belirtildi.