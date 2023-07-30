‘Pembe kombin görmekten yoruldum’

Oyuncu Fulya Zenginer, önceki gün eşi Kuntay Tarık Evren ve minik oğlu Milan ile birlikte AVM'de görüntülendi. Son günlerde dünyanın gündeminde olan 'Barbie' furyası hakkındaki sorulara yanıt veren Zenginer, "Sosyal medyada, sokakta her yerde Barbie! Artık pembe kombinli insanları görmekten yoruldum. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Ne diyeyim, herkese mutluluklar dilerim. Ben sadeliğe önem veriyorum" dedi. Küçük oğlu Milan hakkında yöneltilen sorulara da cevap veren Zenginer, "Oğlumuzla geçen her saniye benim için en kıymetli zaman. Onun büyüdüğünü görmek, onunla zaman geçirmek benim bütün stresimi, yorgunluğumu alıp götürüyor" diye konuştu.