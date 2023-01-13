‘Perde kapanmaz oyuna devam’

Geçtiğimiz aylarda yaşanan trafik kazası sonucu ekibinden üç kişinin hayatını kaybettiği 'Baş Belası' adlı oyun, Yılın En Başarılı Tiyatro Oyunu seçildi. Ödülü ekip adına Ceyhun Fersoy aldı. Ödülü alırken konuşmakta zorlanan Fersoy, duygularını şöyle anlattı: "Karşınızdayım şu anda canlı canlı. 20 Kasım'da şehir şehir gezerken son oyunumuzda Samsun'dan yola çıkarken çok kötü bir trafik kazası geçirdik. 10 kişilik ekipten yanımızda olmayan 3 kişi var. Yapımcımız ve benim çok sevdiğim arkadaşım Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş şu an aramızda yok. Sergen Deveci'nin biraz daha zamanı var, ama ayakta olacak. Melis İşiten de öyle. 'Baş Belası'nı oynamaya devam edeceğiz. Perdeyi kapatmayacağız. Umarım ben de bir gün tiyatro yolunda veya sahnelerde vefat ederim. İyi ki tiyatro var."