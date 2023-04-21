Perşembenin galibi ’Aldatmak’

Güzide'nin hamlesinden sonra Tarık ve Yeşim ilişkisi yeniden kopma noktasına geldi. Tarık, kendisine ilaç verenin Yeşim olduğundan şüphelenmeye başlasa da Yeşim bu durumu inkar ederek Tarık'ı ikna ettiğini düşündü.

Tarık, Yeşimleri Zeliş'in evine bıraktı. Öfkesine bir türlü hakim olamayan Yeşim, Öykü'nün düşmesini fırsat bilip Tarık'ın ev kiralaması için ısrarlarını sürdürünce Tarık, Öykü'yü yanına alıp Yeşim'i arkasında bıraktı.

Ozan yaptığı planla Tolga'yı ikna ederek Oltan'ı alt etmek için harekete geçti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Ozan büyük bir tehlike atlattı. Ozan'ın vurulması sonucu hastanede Tarık'la karşılaşan Güzide onu kovdu. Ozan'ın başına gelenlerle ilgili kafasında şüpheler oluşan Oltan ise bu olayı sorgulamaya başladı.

Behram, Oylum'un zor anında Tolga'yla yaşadığı duygusal yakınlaşmaya şahit oldu. Kendini anne olmaya hazır hissetmeyen Oylum sonunda Behram'la ayrılık konuşması yaptı. Behram'ın sessiz kalıp bir şey dememesiyle her şeyin bittiğini sanan Oylum attığı her adımda Behram'ı karşısında buldu.

Behram'ın Tolga'nın aracına yaptırdığı saldırıyı duyan Oylum, Behram'ın tehdidine boyun eğmek zorunda kaldı. Üstelik bebeğinin kalp atışlarını duymasıyla operasyonla ilgili fikrini değiştirdi.

Güzide, evindeki bir tablonun izini sürünce Yeşim'in evdeki eşyaları sattığını ortaya çıkardı. Yeşim'i eve çağırarak suçunu yüzüne vurmak isterken Zeliş ve Ozan'la yaşanan beklenmedik karşılaşma herkese büyük bir şok yaşattı.