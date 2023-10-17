Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan beyazlar içinde! Güzel Su davetlerde annesine eşlik ediyor!

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geçtiğimiz ay evliliklerinde 15 yılı geride bırakmıştı.

Aşklarını her zaman gözler önüne seren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ özel hayatlarıyla ilgi odağı oluyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Pınar Altuğ son olarak kızı Su Atacan ile bir davette ortaya çıkmıştı. Altuğ şimdi de kızı ile Bebeköy'de görüntülendi.

Pınar Altuğ, önceki akşam Bebeköy'deki bir etkinlikten çıkarken objektiflere takıldı. Kızı ile birlikte aracına binen güzel oyuncu, "Arabamız elektrikli. Son dönemde elektrikliye geçiş başladı. Biz de bir elektrikli araç aldık. Artık yavaş yavaş elektrikli araç dönemi başlıyor" açıklamasında bulundu.

49 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni aldığı aracının değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.