Pınar Eliçe paraya kıydı servet değerindeki kombini dikkat çekti! Gören dönüp bir daha baktı! İşte şıklığının bedeli…

Biz kiracımızdan rica ettik, "Ağustos ayında boşaltır mısınız?" dediğimde, kabul ettiler. Hatam kiracıma güvenmem oldu. Beş ay önce söylemiştim. Ağustos ayı geldiğinde, "Bana 200 bin TL vereceksiniz ve taşınmamı sağlayacaksınız" dediler. Ben de, "Size ev alayım" dedim. Benim evim olmasa 72 yaşındaki annem sokaktaydı. Sonra tehditler almaya başladım. Hoş olmayan şeyler yaşanıyor. Mahkeme en iyi kararı verecekler. Kiracılar düşünüldüğü gibi ev sahipleri de düşünülsün" ifadelerini kullandı.