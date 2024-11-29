‘Pislik’ dedi para cezası yedi

Şarkıcı Esma Er, İstanbul'da bulunan lüks bir rezidansın çıkışında sitenin güvenliği Kenan A.'dan taksi çağırmasını istedi. Görevlinin başkasıyla konuştuğunu gören Er ile Kenan A. arasında tartışma yaşandı. Kenan A., görevinin taksi çağırmak olmadığını söyleyince şarkıcı, 'Ahlaksız, aptal, pislik' şeklinde hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlisi suç duyurusunda bulundu. Mahkeme tanık ve müşteki ifadesinin ardından şarkıcının, hakaret suçundan 75 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.