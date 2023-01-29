Platonik aşka mahkemeden uyarı geldi

Şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyada kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi olmuştu. Tuğba B. hakkında 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, platonik aşığın, 480 ayrı hesaptan şarkıcıya mesajlar attığı tespit edilmişti.İSTANBUL Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Peker'in avukatı katılırken, Tuğba B. katılmadı. Avukat, Peker'in sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme, sanığın bir sonraki celseye mazeretsiz şekilde katılmaması durumunda yakalama kararı çıkarılarak getirileceğini belirtti. Duruşma ertelendi.