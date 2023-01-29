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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Platonik aşka mahkemeden uyarı geldi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Platonik aşka mahkemeden uyarı geldi
Şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyada kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi olmuştu. Tuğba B. hakkında 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, platonik aşığın, 480 ayrı hesaptan şarkıcıya mesajlar attığı tespit edilmişti.



YAKALAMA KARARI
İSTANBUL Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Peker'in avukatı katılırken, Tuğba B. katılmadı. Avukat, Peker'in sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme, sanığın bir sonraki celseye mazeretsiz şekilde katılmaması durumunda yakalama kararı çıkarılarak getirileceğini belirtti. Duruşma ertelendi.
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Platonik aşka mahkemeden uyarı geldi
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