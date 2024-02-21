Polat çiftinin başını, bu kez komşu kavgası yaktı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularıyla araç parkı yüzünden kavga edip davalık olmuştu. Polat Ailesi'ne yakın villada ikamet eden komşu M.A. ikametine geldiğinde Polatlar'a gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamadı ve sokak üzerine bıraktı.Engin ve Dilan Polat'ın partisinde konuk olan Songül S.'nin bebeği ateşlendi. Doktora götürülmek istendiğinde ise M.A.'nın park etmiş olduğu araç nedeniyle çıkış yapılamadı. Songül A., Polatlar'ın komşusu M.A.'nın evine aracını çekmesi için gitti.Aracın çekilmemesi üzerine Engin Polat, devreye girdi. Polat gece vakti, komşu kadının izin vermemesine rağmen içeriye girdi ve "O... çocuğu nerede?" diye bağırıp dışarı çıktı. Bu sırada M.A. ile Dilan Polat yolda karşılaştı. Polat komşusuna tekme atıp kocası gibi küfür etti. Bu tartışmayı gören Engin Polat, eşinin yanına gidip komşusunu darp etti. Çift, "Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız" diyerek tehditler savurdu.Savcılık, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından M.A.'nın yaralanmasının hafif nitelikte olduğuna dair rapor verdi. Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında da soruşturma yürütüldü ve takipsizlik kararı verildi. Dilan Polat'ın 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu da işlediğini belirten savcılık, 11 yıl 4 aya kadar hapsini istedi. İddianame mahkemeye gönderildi.