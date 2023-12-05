Polat’ın çalışanları sınır dışı edilecek

Kara para aklama suçundan tutuklanan ünlü fenomen Dilan Polat ve eşinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu Şule takma adlı Shaklo K. ve akrabası Nargiza K. gözaltına alındı. Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği öğrenilirken Nargiza K.'nın 10 ay önce turistik vize ile geldiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.Özbekistan uyruklu çalışan Shaklo K.'nın Dilan Polat cezaevine girdikten sonra memleketinden akrabalarını getirip ünlü fenomenin evine yerleştirdiği tespit edildi. Shaklo K. ve Nargiza K., önceki gün gözaltına alındı. İkilinin sınır dışı işlemleri sonrası Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.