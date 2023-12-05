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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Polat’ın çalışanları sınır dışı edilecek

Emir SOMER Emir SOMER
Polat’ın çalışanları sınır dışı edilecek
Kara para aklama suçundan tutuklanan ünlü fenomen Dilan Polat ve eşinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu Şule takma adlı Shaklo K. ve akrabası Nargiza K. gözaltına alındı. Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği öğrenilirken Nargiza K.'nın 10 ay önce turistik vize ile geldiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.




AKRABALARINI GETİRDİ
Özbekistan uyruklu çalışan Shaklo K.'nın Dilan Polat cezaevine girdikten sonra memleketinden akrabalarını getirip ünlü fenomenin evine yerleştirdiği tespit edildi. Shaklo K. ve Nargiza K., önceki gün gözaltına alındı. İkilinin sınır dışı işlemleri sonrası Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.
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Polat’ın çalışanları sınır dışı edilecek
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