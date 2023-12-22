‘Polemiklere dahil olmam’

Şarkıcı Hadise, önceki gece kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte Kanlıca'daki bir yılbaşı partisine katıldı. Çıkışta gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Hadise, "Çok güzel danslar ettik. Canım arkadaşım Ece Nayman'ın markasının partisine katıldık" dedi. Ardından Hadise'ye geçtiğimiz haftalarda Ece Seçkin ile sosyal medyada yaşadığı polemik soruldu.Hadise, "Arkadaşlar hepinizi öpüyorum ve ben gidiyorum. Polemik yok, dahil olamam" diyerek güldü ve aracına bindi. Hadise, geçtiğimiz haftalarda bir konserindeki fotoğraflarını "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" sözüyle yayınlamıştı. Birkaç gün önce aynı yerde konser veren Seçkin, Hadise'nin sözlerini üzerine alıp "Ezhel de 'Bebeler her b..u biliyor, boşuna yapıcan bize lolo" diye karşılık vermişti.