Polisten gözaltı kremi istedi

Emniyet tarafından gözaltına alınan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınan Dilan Polat'ın polislerden "Kullanmam gereken gözaltı kremlerim var. Cildim için de vitaminlerimi almam gerekiyor" talebinde bulunduğu iddia edildi. İstenen bazı zorunlu ilaçların temin edildiği öğrenildi. Öte yandan Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinde bulunan üçü lüks, ikisi binek olmak üzere toplam 5 aracını alıp emniyet otoparkına götürdü.