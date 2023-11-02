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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Polisten gözaltı kremi istedi

Emir SOMER Emir SOMER
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Polisten gözaltı kremi istedi
Emniyet tarafından gözaltına alınan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınan Dilan Polat'ın polislerden "Kullanmam gereken gözaltı kremlerim var. Cildim için de vitaminlerimi almam gerekiyor" talebinde bulunduğu iddia edildi. İstenen bazı zorunlu ilaçların temin edildiği öğrenildi. Öte yandan Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinde bulunan üçü lüks, ikisi binek olmak üzere toplam 5 aracını alıp emniyet otoparkına götürdü.
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Polisten gözaltı kremi istedi
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